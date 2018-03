Polícia húngara apreende armas de filme com Brad Pitt

O especialista em armas Bela Gajdos, que vem trabalhando nas filmagens de "World War Z" para assegurar que as armas sejam usadas com segurança, disse à agência de notícias húngara MTI que cada arma foi convertida para só poder ser usada com balas de festim.

Gajdos disse ainda que as armas são completamente inofensivas e já foram usadas numa filmagem em Londres.

Filme de horror de grande orçamento dirigido por Marc Forster e com lançamento previsto para 2012, "World War Z" teve suas filmagens transferidas recentemente do Reino Unido para a Hungria.

"Tivemos uma autorização da polícia para trazer estas armas ao país", disse Gajdos à MTI, acrescentando que a produção contratou especialistas em armas para determinar se os armamentos obedecem às leis húngaras.

Mas as armas foram apreendidas antes de serem inspecionadas por especialistas.

Janos Hajdu, chefe do Centro Antiterrorismo húngaro, disse na segunda-feira que a agência apreendeu um grande estoque de armas que chegou da Inglaterra num avião fretado. Ele não pôde confirmar se as armas se destinavam às filmagens de "World War Z".

As armas incluem revólveres, metralhadoras, fuzis de alta precisão, granadas de mão e grande quantidade de munição de alto calibre, segundo fotos e um vídeo divulgados pelo Centro Antiterrorismo.

(Reportagem de Marton Dunai)