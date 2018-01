Polícia diz não haver cocaína em nota achada na casa de Ledger

A polícia de Nova York informou nesta quinta-feira, 24, que deu negativo o teste de drogas feito numa nota de US$ 20 encontrada na casa do ator Heath Ledger. Segundo informações da polícia, a nota, encontrada enrolada perto da cama do ator, poderia ser usada como um canudo para consumo de cocaína. As autoridades reafirmaram que até agora não foram encontradas drogas ilegais na casa de Ledger, que morreu na terça-feira, 22, possivelmente por overdose de remédios. Veja também: Causa da morte de Heath Ledger deve ser revelada em 10 dias Ator Heath Ledger é encontrado morto em NY Família diz que morte foi acidental Morte choca a Austrália Galeria de fotos Trailer de 'Batman', último filme de Ledger De acordo com uma modelo e amiga do ator, Sophie Ward, ultimamente Ledger estava tenso e preocupado com sua relação com sua filha de dois anos, após o fim de seu casamento com a atriz Michelle Williams, informou a agência Ansa. Amigos e parentes, no entanto, rejeitam a hipótese de suicídio. "Não acho que ele tenha tentado se suicidar. Nos vimos diversas vezes em Perth, ele estava limpo, não bebia álcool e não usava droga", afirmou Sophie. Segundo uma reportagem do tablóide inglês The Sun que cita a ex-secretária da modelo Naomi Campbell, no entanto, Ledger havia sido visto consumindo drogas com a modelo britânica. Rebecca White, que trabalhou como assistente pessoal de Naomi entre 2001 e 2004, declarou ao The Sun que presenciou a modelo e o ator australiano consumindo cocaína e ecstasy no Bel Air Hotel em Beverly Hills, na Califórnia. "Heath perguntou a Naomi se ela tinha cocaína. Eu sempre levava a droga para ela, e lembro de dar a ele um pacote uma vez ou outra na noite", afirmou Rebecca. As autoridades nova-iorquinas, por sua vez, reiteraram que os resultados da autópsia de Ledger devem demorar cerca de 10 dias, e que os exames preliminares são inconclusivos. Os investigadores encontraram no apartamento do ator receitas médicas para seis tipos de medicamentos, incluindo pílulas contra insônia e ansiedade, segundo o jornal Newsday, que cita fontes anônimas. O ator australiano, indicado ao Oscar por seu trabalho no filme O Segredo de Brokeback Mountain (2005), foi encontrado morto pela empregada doméstica que tentou acordá-lo para uma sessão de massagem, em seu apartamento no centro de Manhattan. O ator será enterrado em sua cidade natal, Perth, na Austrália Ocidental, segundo informou nesta quinta-feira, 24, a agência de notícias australiana AAP. O funeral pode ser realizado na escola Guilford Grammar, onde Ledger estudou. Filho de escoceses Heathcliff Andrew Ledger nasceu em 4 de abril de 1979 e era descendente de escoceses e irlandeses. Ele viveu no oeste de seu país natal até os 16 anos, quando abandonou a escola faltando um ano para se formar e mudou-se para Sydney. Seu último trabalho foi o papel de Coringa em Batman: The Dark Knight, do diretor britânico Christopher Nolan.