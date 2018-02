Polícia confirma que havia heroína no apartamento de Seymour Hoffman

Testes de laboratório confirmaram que havia heroína em alguns dos papelotes encontrados no apartamento em que estava o ator Philip Seymour Hoffman quando foi encontrado morto, informaram as autoridades locais, que ainda tentam determinar se a droga era pura ou se estava misturada com outras substâncias.

Os médicos legistas não haviam determinado oficialmente a causa da morte de Hoffman, aos 46 anos, mas a polícia tem investigado uma possível overdose. Hoffman foi encontrado morto no banheiro com uma seringa ainda em seu braço.

Alguns detalhes começam a descrever o último dia do ator e as circunstâncias em que foi encontrado no domingo no apartamento localizado no Greenwich Village, em Manhattan. Surgiram dúvidas sobre a causa de sua morte estar ligada a uma possível mistura de heroína e morfina sintética. "A direção da investigação dependerá em grande parte dos achados do médico legista e das provas de laboratório", disse o porta-voz da polícia, Stephen Davis.

Na segunda-feira, foi iniciada a autopsia, mas os resultados só devem ser divulgados no decorrer desta semana.