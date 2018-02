Polêmico 'A Entrevista' estreia no Brasil

Um mês depois de sua estreia nos Estados Unidos, o polêmico A Entrevista chega nesta quinta-feira (29) aos cinemas brasileiros. A comédia gira em torno de dois jornalistas, interpretados por James Franco e Seth Rogen, que conseguem uma entrevista com o ditador Kim Jong-Un (Randall Park), e são recrutados pela CIA para matar o norte-coreano em Pyongyang.

Pouco antes da estreia, a comédia já era o principal assunto da indústria cinematográfica. No final de novembro, um grupo denominado 'Guardiões da Paz' invadiu os servidores da Sony, produtora do filme, e roubou e-mails comprometedores de executivos, com listas de salários de atores e críticas dos diretores da empresa ao comportamento de Angelina Jolie e Adam Sandler.

Os hackers também conseguiram cópias de cinco filmes, entre eles Corações de Ferro, com Brad Pitt, que logo chegaram às redes de downloads ilegais. Segundo a Casa Branca, a Coreia do Norte estaria por trás do ato, na tentativa de retaliar o lançamento de A Entrevista. O país negou envolvimento.

Ameaçada, a Sony decidiu cancelar o lançamento do filme, previsto para 25 de dezembro. A empresa voltou atrás e o filme chegou aos cinemas americanos no Natal, além de estar disponível em plataformas de vídeo sob demanda.