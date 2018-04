Polanski recorre contra detenção e ganha apoio de cineastas

O cineasta franco-polonês Roman Polanski, detido em Zurique, na Suíça, recorreu nesta terça-feira, 29, contra sua prisão, ordenada pelo Ministério da Justiça suíço com o objetivo de extraditá-lo para os Estados Unidos. O Tribunal Penal de Bellinzone deve emitir uma decisão nas próximas semanas.

Polanski foi detido ao chegar a Zurique, onde receberia um prêmio do Festival de Cinema da cidade, com base em um julgamento realizado nos Estados Unidos que o condenou por fazer sexo com uma menor em 1977.

O advogado francês do diretor, Hervé Temime, havia dito na segunda-feira, 28, que pediria o relaxamento da prisão de Polanski, ainda que mediante o pagamento de fiança ou outras condições.

Apoio de Woody Allen e Martin Scorsese

Os cineastas americanos Woody Allen, David Lynch e Martin Scorsese e o espanhol Pedro Almodóvar assinaram uma petição pela libertação de Polanski, anunciou a Sociedade de Autores e Compositores Dramáticos nesta terça-feira, segundo a agência AFP.

"Pedimos a libertação imediata de Roman Polanski", afirmaram os signatários. Também figuram na petição o cineasta americano Michael Mann e o alemão Win Wenders.