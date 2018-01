Polanski levará para os cinemas a tragédia da Pompéia O diretor de cinema Roman Polanski se uniu ao escritor britânico Robert Harris para levar à grande tela o romance Pompéia, naquele que pode vir a ser o filme mais caro já rodado na Europa, segundo divulgou o jornal Sunday Times neste domingo. O épico, cuja adaptação para o cinema pode custar até R$ 406 milhões, relata a trágica morte de milhares de pessoas pela erupção do Vesúvio no ano 1979. Segundo o dominical, uma estrela de Hollywood, cujo nome não foi revelado, interpretará Marco Atilio Primo, o engenheiro que tentou alertar os romanos da catástrofe que se aproximava. O diretor francês de origem polonesa, de 73 anos, pediu ao escritor que redija o roteiro do longa em oito semanas. Harris destacou ao Sunday Times que rejeitou duas ofertas de Hollywood pelos direitos do livro quando este foi publicado em 2003. Porém, decidiu chegar a um acordo com Polanski. "Tudo aconteceu muito rápido. Roman me disse que gostou o livro. Reunimo-nos em Paris e chegamos a um acordo. Volto esta semana a Paris para começar a fazer uma sinopse. As filmagens começarão no verão (europeu)", afirmou o escritor. Polanski, que ressaltou que a indústria cinematográfica européia é tão grande que pode competir com Hollywood, quer utilizar efeitos especiais espetaculares, diz a publicação.