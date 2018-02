Polanski e Le Carré lideram programação do Festival de Veneza

Vinte e um filmes vão concorrer ao prêmio máximo, o Leão de Ouro, na 68a edição do festival de cinema mais antigo do mundo, que este ano ocorrerá entre 31 de agosto e 10 de setembro no Lido, em Veneza.

Adaptação da peça "Le Dieu du Carnage," de Yasmina Reza, o filme mais recente do diretor franco-polonês Polanski é estrelado por Kate Winslet e Jodie Foster. Gary Oldman e Colin Firth protagonizam a adaptação por Alfredson do best-seller de Le Carré.

Outros filmes a serem exibidos em Veneza incluem "Texas Killing Fields," de Ami Canaan Mann, com Sam Worthington, e o muito antecipado drama psicológico de David Cronenberg "A Dangerous Method," com Keira Knightley e Viggo Mortensen.

A adaptação dirigida pela britânica Andrea Arnold do romance "O Morro dos Ventos Uivantes," de Emily Bronte, também faz parte da programação do festival, que funciona como plataforma de lançamento para os Oscar.

Os organizadores já haviam anunciado anteriormente que o festival seria aberto com a exibição de "The Ides of March," de George Clooney, sobre uma corrida presidencial norte-americana ambientada no futuro próximo.

O astro de Hollywood, que é presença regular no tapete vermelho de Veneza, escreveu e dirigiu o drama político baseado na peça "Farragut North," de Beau Willimon.

(Por Deepa Babington)