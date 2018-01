Poderoso Chefão vira videogame nos EUA Os amantes de videogames poderão viver as aventuras dos mafiosos do clássico O Poderoso Chefão. Mais de 30 anos depois da estréia do filme, O Poderoso Chefão - O Jogo chega amanhã às lojas norte-americanas. No Brasil, o lançamento está previsto para sexta-feira. A Playstation em conjunto com a Paramount Pictures criou o jogo eletrônico que permite a entrada em uma das mais famosas organizações criminosas do mundo, a família Corleone. Assim como os protagonistas da saga de Mario Puzo, e também os personagens do filme de Francis Ford Coppola lançado em 1972, os jogadores do videogame terão a função de aumentar o grau de poder dos mafiosos atuantes na Nova York nos anos 50. Alguns intérpretes do filme autorizaram a utilização da sua voz e feições para os personagens do videogame, entre eles o próprio Marlon Brando, que realizou as gravações antes da sua morte, em 2004. James Caan e Robert Duvall também estão presentes no jogo, enquanto Al Pacino rejeitou a proposta. O diretor do grande clássico do cinema, Francis Ford Coppola, negou qualquer tipo de colaboração com a Paramount neste projeto, afirmando que o videogame é violento demais. "Usaram meu filme de modo errado", declarou o cineasta no ano passado em uma entrevista à imprensa dos Estados Unidos. Nos próximo dois anos os filmes Scarface e La Notte del Cacciatore também devem virar videogame.