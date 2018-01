'Planeta dos Macacos: O Confronto' lidera bilheterias pela 2ª semana

A sequência de "Planeta dos Macacos" arrecadou 36 milhões de dólares em ingressos desde a sexta-feira até o domingo, segundo estimativas da Rentrak. O filme de terror de baixo orçamento "Uma Noite de Crime: Anarquia" terminou em segundo lugar com 28,4 milhões de dólares.

Outro lançamento em todo o país, a animação da Walt Disney Co "Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate" atingiu 18 milhões de dólares e ficou com o terceiro lugar, enquanto a comédia "Sex Tape: Perdido na Nuvem" arrecadou 15 milhões, garantindo a quarta colocação.

"Planeta dos Macacos: O Confronto", é a continuação do filme de 2011 "Planeta dos Macacos: A Origem", estrelado por Andy Serkis como César, um símio inteligente que lidera a interação com os seres humanos em uma batalha por controle.

Também uma sequência, "Uma Noite de Crime: Anarquia", produzido com 9 milhões de dólares, conta a história de um casal cujo carro quebra no início do período de 12 horas em que qualquer crime é permitido.

A sequência da animação da Disney traz a voz do comediante e ator Dane Cook.

A comédia "Sex Tape", conta com as estrelas Cameron Diaz e Jason Segel como um casal que, acidentalmente, coloca na internet um vídeo picante de si mesmos.

"Planeta dos Macacos: O Confronto" foi lançado pela 20th Century Fox, uma unidade da Twenty-First Century Fox. ""Sex Tape: Perdido na Nuvem" foi distribuído pelo estúdio de cinema Sony Corp's. "Uma Noite de Crime: Anarquia" foi lançado pela Universal Pictures, uma unidade da Comcast Corp.

(Reportagem de Lisa Richwine e Chris Michaud)