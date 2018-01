'Planeta dos Macacos: A Guerra' estreia como líder de bilheteria nos EUA

Com estreia prevista para 3 de agosto no Brasil, Planeta dos Macacos: A Guerra alcançou a liderança da bilheteria nos Estados Unidos em seu fim de semana de lançamento no país, com arrecadação estimada de US$ 56,5 milhões, informou nesta segunda-feira o site especializado Box Office Mojo.

Mesmo com o feito, o filme dirigido por Matt Reeves ficou abaixo da quantia obtida pelo antecessor (Planeta dos Macacos: O Confronto), que faturou US$ 72,6 milhões na estreia em 2014. A primeira parte da franquia, Planeta dos Macacos: A Origem, foi lançado com US$ 54,8 milhões em 2011.

Em A Guerra, o símio Caesar (Andy Serkis) e todos que o acampanham se veem obrigados a lutar em uma guerra mortal com os humanos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda posição na bilheteria ficou com Homem-Aranha: De Volta ao Lar, com US$ 45,2 milhões, uma queda de 61% em relação ao faturamento da estreia.

No filme, o jovem Peter Parker (Tom Holland) tenta conciliar a vida de estudante com as aventuras de super-herói, para as quais conta com Tony Stark (Robert Downey Jr.) como mentor e conselheiro.

O terceiro posto foi ocupado por Meu Malvado Favorito 3, com arrecadação de US$ 18,9 milhões. Dirigido por Pierre Coffin e Kyle Balda, a animação mostra como Gru (com voz de Steve Carrell na versão original) conhece o irmão perdido, Dru, e lado a lado combatem o supervilão Bratt, uma antiga estrela infantil da TV que fracassa e clama vingança contra Hollywood.

Na quarta posição aparece o filme de ação Em Ritmo de Fuga, com US$ 8,8 milhões. O filme conta como um jovem amante da música e com grande talento para dirigir (Ansel Elgort) conhece a menina de seus sonhos (Lily James), enquanto trabalha para criminosos com os quais deve cometer uma série de assaltos antes de ser liberado de suas funções.

Um dos sucessos independentes do ano, The Big Sick, faturou US$ 7,6 milhões no quinto lugar. O filme foca nas diferenças culturais e sociais entre um jovem de ascendência paquistanesa (Kumail Nanjiani) e uma menina branca de Chicago (Zoe Kazan) que começam uma relação amorosa.