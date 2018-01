'Pixels' e '50 tons de cinza' estão entre os indicados ao Framboesa de Ouro

Os filmes Cinquenta tons de cinza, Pixels, O destino de Júpiter e Segurança de Shopping 2 são os maiores indicados ao Framboesa de Ouro deste ano. Os longas receberam ao todo seis indicações cada um. O Razzie Awards destaca anualmente o que a organização considera como pior do cinema internacional. O evento, já tradicional, se vende como paródia bem-humorada do Oscar. Tem categorias como pior combo. O evento é realizado sempre na véspera do Oscar e está marcado para 27 de fevereiro.

Johnny Depp e seu bigode falso na comédia Mordecai: A arte da trapaça e Adam Sandler e qualquer um de seus pares de calçados em Trocando os Pés também estão entre os indicados. Pelo segundo ano consecutivo será entregue o redendor Razzie Redeemer Award, dedicado àqueles que já foram indicados ao Framboesa de Ouro em outras ocasiões, mas deram a volta por cima. Foram lembrados Elizabeth Banks, Will Smith, M. Ninght Shyamalan e Sylvester Stallone.

Pior filme

Quarteto Fantástico

Cinquenta tons de cinza

O destino de Júpiter

Segurança de shopping 2

Pixels

Pior ator

Johnny Depp (Mordecai: A arte da trapaça)

Jamie Dornan (Cinquenta tons de cinza)

Kevin James (Segurança de shopping 2)

Adam Sandler (Trocando os pés" e "Pixels)

Channing Tatum (O destino de Júpiter)

Pior atriz

Katherine Heigl (Home sweet hell)

Dakota Johnson (Cinquenta tons de cinza)

Mila Kunis (O destino de Júpiter)

Jennifer Lopez (O garoto da casa ao lado)

Gwyneth Paltrow (Mordecai: A arte da trapaça)

Pior ator coadjuvante

Chevy Chase (A ressaca 2 e Férias frustradas)

Josh Gad (Pixels e Padrinhos LTDA)

Kevin James (Pixels)

Jason Lee (Alvin e os Esquilos: Na estrada)

Eddie Redmayne (O destino de Júpiter)

Pior atriz coadjuvante

Kaley Cuoco (Alvin e os Esquilos: Na estrada e Padrinhos LTDA)

Rooney Mara (Peter Pan)

Michelle Monaghan (Pixels)

Julianne Moore (O sétimo filho)

Amanda Seyfried (O natal dos Coopers e Peter Pan)

Pior refilmagem, rip-off ou sequência

Alvin e os Esquilos: Na estrada

Quarteto Fantástico

A ressaca 2

A centopeia humana 3

Segurança de shopping 2

Pior combo

Todos os quatro "Fantásticos" (Quarteto Fantástico)

Johnny Depp e seu bigode falso (Mordecai: A arte da trapaça)

Jamie Dornan e Dakota Johnson (Cinquenta tons de cinza)

Kevin James e tanto seu Segway como seu bigode falso (Segurança de shopping 2)

Adam Sandler e qualquer um de seus pares de calçados (Trocando os pés)

Pior diretor

Andy Fickman (Segurança de shopping 2)

Tom Six (A centopeia humana III)

Sam Taylor-Johnson (Cinquenta tons de cinza)

Josh Trank (Quarteto Fantástico)

Os Wachowskis (O destino de Júpiter)

Pior roteiro

Quarteto Fantástico

Cinquenta tons de cinza

O destino de Júpiter

Segurança de shopping 2

Pixels

Prêmio Razzie Redeemer

Elizabeth Banks

M. Night Shyamalan

Will Smith

Sylvester Stallone