Pitt passará 3 meses em Veneza enquanto Jolie grava filme

O casal de atores Brad Pitt e Angelina Jolie chegou a Veneza, onde ficará durante três meses enquanto ela roda o filme "The Tourist", com Johnny Depp no elenco.

A bordo de um jato particular e acompanhado dos seis filhos e de um bulldog, o casal desembarcou nesta segunda-feira, 15, à tarde na cidade italiana, informa o jornal local Corriere del Veneto. Em seguida, o casal, os filhos e o animal de estimação seguiram em dois barcos - um para eles e outro para as bagagens - para aquela que será a residência da família pelos próximos três meses perante.

Durante o tempo em que ficarão em Veneza, Pitt e Jolie estarão hospedados no Palácio Mocenigo, edifício do século XV situado em uma das áreas mais visitdas dde Veneza, junto ao Grande Canal. A atriz americana começará a rodar o filme ("The Tourist", na sigla em inglês) em 15 de março, sob a direção de Florian Henckel von Donnersmarck ("A Vida dos Outros", 2006).

Com a ida para a Veneza, o casal desmente mais uma vez os rumores surgidos nos últimos meses de que estaria se separando.