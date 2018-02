Pitt e Jolie não têm tempo para festejar indicações ao Oscar

Os astros de Hollywood Brad Pitt e Angelina Jolie foram abençoados não apenas com filhos gêmeos, mas também com indicações gêmeas ao Oscar. Mas dizem que estão tão ocupados trocando fraldas que não têm tempo para festejar. Veja também: Brad Pitt e Angelina Jolie mostram gêmeos no Japão Filme com Brad Pitt lidera a lista de indicados ao Oscar Ledger pode levar Oscar póstumo; veja todos os indicados Confira o Especial: Os indicados ao Oscar 2009 O casal percorreu o tapete vermelho em Tóquio nesta quinta-feira na première japonesa do filme mais recente de Pitt, O Curioso Caso de Benjamin Button, que lhe valeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Jolie, que já tem um Oscar em seu currículo, foi indicada ao prêmio de melhor atriz por sua performance em A Troca, dirigido por Clint Eastwood. Brad Pitt disse à Reuters: "Cara, estamos ocupados demais lidando com lenços descartáveis, fraldas e alimentar todo mundo para podermos festejar de verdade. Faremos isso no próximo ano". Em julho do ano passado Jolie deu à luz na França gêmeos: uma menina, Vivienne Marcheline, e um menino, Knox Leon. Jolie e Pitt são pais de quatro outras crianças pequenas: Maddox, Pax e Zahara, adotados, e Shiloh, sua primeira filha biológica. Brad Pitt disse que estava emocionado pelo fato de ele e Jolie terem sido indicados para prêmios ao mesmo tempo. "É bacana, nós saímos e torcemos um para o outro. É muito bacana e é algo raro, acho", disse ele. O Curioso Caso de Benjamin Button, um drama de custo alto que levou décadas para chegar às telas, é líder em indicações ao Oscar este ano, tendo recebido 13 - apenas um menos do que o recorde compartilhado por A Malvada, de 1950, e Titanic, de 1997. A 81.ª cerimônia anual de entrega dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas terá lugar em Hollywood em 22 de fevereiro.