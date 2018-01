Pitt e Angelina vão adotar criança indiana, diz jornal Brad Pitt e Angelina Jolie podem adotar mais uma criança, segundo publicou o jornal Daily Mail. E desta vez, o casal de atores, que já tem três filhos africanos, pretende adotar um bebê na Índia. Enquanto isso, foi divulgada, nesta segunda-feira, uma foto do ator trabalhando em uma obra na vila de Lonavala (parte de um projeto beneficente do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter), 100 quilômetros ao sul de Mumbai, a capital da Índia. O Daily Mail informou que Pitt e Angelina, atualmente na Índia para as filmagens de A Mighty Heart, já escolheram uma criança em um orfanato e deram entrada no processo de adoção. Um fonte teria dito à revista Globe que eles esperam estar com o "novo herdeiro" já no Natal, e querem chamar a criança de "Índia" em homenagem a seu país de origem. Pitt e Angelina são pais do cambojano Maddox, da etíope Zahara e de Shiloh Nouvel, a única filha biológica do casal, que nasceu em maio, na Namíbia. Toda a família está atualmente em Pune, na Índia. A Mighty Heart, longa protagonizado por Angelina e produzido pela Plan B, empresa de Pitt, é dirigido pelo britânico Michael Winterbottom. O filme se baseia no livro que Mariane Pearl, a viúva do jornalista (papel de Angelina) Daniel Pearl, escreveu sobre o marido. O jornalista trabalhava para o The Wall Street Journal quando foi seqüestrado e degolado em Karachi, em 2002.