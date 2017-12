Pitt e Angelina fazem visita surpresa ao Vietnã Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram uma visita surpresa ao Vietnã, e foram vistos passeando de moto pelas ruas da cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigon). A foto de um dos casais mais badalados de Hollywood a bordo de uma moto scooter cinza figurou nesta sexta-feira nas primeiras páginas de jornais vietnamitas. Pitt e Angelina chegaram ao Vietnã na quinta (Dia de Ação de Graças nos EUA), aproveitando uma ´folga´ das filmagens de A Mighty Heart, longa protagonizado pela atriz e produzido pela Plan B, empresa do astro, que conta a história do jornalista americano Daniel Pearl, seqüestrado e assassinado em 2002 no Paquistão por fundamentalistas islâmicos ligados à Al-Qaeda. Os jornais vietnamitas escreveram nesta sexta que os dois chegaram ao Vietnã depois de passarem pelo Camboja, país onde nasceu Maddox, filho adotivo dos atores. Pitt e Angelina, que também são pais da etíope Zahara e de Shiloh Nouvel - a única filha biológica do casal, nascida em maio, na Namíbia - devem voltar nesta noite para o Camboja.