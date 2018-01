Pitt e Angelina começam filmagens de "A Mighty Heart" Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie começaram nesta terça-feira a rodar na Índia o filme "A Mighty Heart", adaptação do livro "Coração Valoroso", segundo informou o jornal "Times of India". A obra, escrita por Mariane Pearl, conta a história do jornalista Daniel Pearl, assassinado no Paquistão em 2002. O longa, protagonizado por Angelina e produzido pela empresa de Pitt, Plan B, está sendo rodado em meio a um forte esquema de segurança, que impede a entrada dos meios de comunicação. Os veículos que chegavam ao lugar onde acontecem as filmagens eram retidos na porta de entrada, e seus ocupantes eram interrogados sobre o motivo de sua visita. Govind Pawar, inspetor da polícia, afirmou que a equipe de produção foi até uma delegacia local e pediu que fossem enviados quatro agentes para ajudar os membros de segurança a manter a ordem durante as próximas duas semanas. A grande expectativa gerada pela presença do casal de atores - conhecido como "Brangelina" pela imprensa internacional - provocou um incidente entre jornalistas e a equipe de segurança nos dias anteriores. Um dos guarda-costas do casal agrediu um fotógrafo, em incidente que teve grande repercussão nos jornais locais. Apenas no quarto dia da sua estadia em Pune os dois atores foram vistos juntos, passeando com os filhos - o cambojano Maddox, a etíope Zahara a recém-nascida Shiloh Nouvel - em um "rickshaw", o popular táxi indiano de três rodas. O filme, dirigido pelo britânico Michael Winterbottom, se baseia no livro que Mariane, a viúva do jornalista (papel de Angelina), escreveu sobre seu marido. Ainda não se sabe quando o longa entrará em cartaz. Pearl trabalhava para o jornal "The Wall Street Journal" quando foi seqüestrado e degolado em Karachi, em 2002, enquanto fazia um trabalho de investigação após os atentados de 2001 nos Estados Unidos.