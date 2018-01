Piratas do Caribe - O Baú da Morte faz sucesso nos EUA Sai de cena Darth Vader, entra o extravagante capitão Jack Sparrow. Piratas do Caribe - O Baú da Morte, filme de Gore Verbinski com Johnny Depp no papel de Sparrow, desbancou Guerra nas Estrelas - A Vingança dos Sith e conseguiu recorde de bilheteria no dia de sua estréia. Piratas do Caribe - O Baú da Morte arrecadou US$ 55,5 milhões na última sexta-feira, deixando para trás o terceiro filme da saga de George Lucas que obteve, em sua estréia, US$ 50 milhões. Piratas do Caribe - O Baú da Morte, o segundo da série de Verbinski, foi exibido, nos Estados Unidos, em aproximadamente 4.100 salas de cinema, à meia-noite. A Disney, distribuidora do filme, ainda recebeu pedidos para exibir a superprodução em mais locais. "Nós estamos obviamente emocionados com essa repercussão", declarou Huck Viane, da área de distribuição da Disney. Somente Shrek 2 e Homem-Aranha 2 estrearam em mais salas. O resultado pode colocar Piratas do Caribe - O Baú da Morte, que tem, além de Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley no elenco, na posição de líder da bilheteria em seu fim de semana de estréia. O lugar é atualmente de Homem-Aranha, filme de Sam Raimi que estreou em 2002 e arrecadou um total de US$ 114,8 milhões. Segundo Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations, o sucesso de Piratas do Caribe - O Baú da Morte mostra que as pessoas não querem esperar os filmes chegarem às locadoras. "O fato comprova que as pessoas continuam querendo ir aos cinemas", disse Dergarabedian. Nos últimos anos, Hollywood enfrentou uma baixa nas bilheterias. Neste ano, estima-se que a arrecadação total seja de US$ 4,6 bilhões, 5% a menos do que o ano passado. Mas Dergarabedian acredita que essa situação pode mudar com Piratas do Caribe - O Baú da Morte. "O filme pode conseguir uma arrecadação de US$ 120 milhões ou mais", disse ele. "É um número espetacular". O resultado da bilheteria do fim de semana deve sair neste domingo.