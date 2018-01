Piratas do Caribe lidera novamente bilheteria dos EUA Piratas do Caribe - O Baú da Morte, filme de Gore Verbinski com Johnny Depp no papel do extravagante capitão Jack Sparrow, liderou a bilheteria norte-americana pelo segundo fim de semana consecutivo. O longa, que estreou na semana passada, desbancou Homem-Aranha e conseguiu um histórico recorde de bilheteria, ao arrecadar US$ 132 milhões. Neste fim de semana, Piratas do Caribe - O Baú da Morte arrecadou US$ 62,2 milhões e já obteve, nos dez dias que está em cartaz, um total de US$ 258,2 milhões, de acordo com estimativas dos estúdios. Piratas do Caribe - O Baú da Morte tem no elenco, além de Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. "É engraçado lidar com um cometa como esse", disse Chuck Viane, diretor da área de distribuição da Disney, que se baseou em Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra, o primeiro filme da série, para criar uma atração do Walt Disney World, famoso parque de diversões de Orlando, nos Estados Unidos. A comédia da Sony Little Man, de Keenen Ivory Wayans, ficou em segundo lugar no ranking dos dez filmes campeões de bilheteria da semana, com uma arrecadação de US$ 21,7 milhões. O filme é estrelado por Shawn e Marlon Wayans e conta a história de um homem que encolhe e fica do tamanho de um bebê. You, Me and Dupree, com Owen Wilson no papel de um indesejado convidado que causa tumulto na vida do amigo (Matt Dillon) e de sua noiva (Kate Hudson), obteve US$ 16,82 milhões e ficou em terceiro no ranking. O quarto lugar foi para Superman - O Retorno, longa de Bryan Singer que foi um sucesso de bilheteria no fim de semana de sua estréia, embora tenha arrecadado menos do que os estúdios estimaram. Superman - O Retorno, que estreou na última sexta-feira no Brasil, arrecadou neste fim de semana, nos EUA, US$ 11,6 milhões. O Diabo Veste Prada, filme de David Frankel baseado no best-seller homônimo de Lauren Weisberger, ficou com o quinto lugar, com uma arrecadação de US$ 10,45 milhões. 1. Piratas do Caribe - O Baú da Morte 2. Little Man 3. You, Me and Dupree 4. Superman - O Retorno 5. O Diabo Veste Prada 6. Carros 7. Click 8. A Casa do Lago 9. Super Nacho 10. A Scanner Darkly