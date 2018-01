Piratas do Caribe lidera bilheterias americanas O filme Piratas do Caribe: O Baú da Morte se mantém, pelo terceiro fim de semana consecutivo no topo das bilheterias norte-americanas e canadenses, segundo estimativas da indústria cinematográfica divulgadas neste domingo. Protagonizado por Johnny Depp, a produção arrecadou US$ 35 milhões durante o fim de semana e US$ 321,7 milhões desde sua estréia, há 17 dias. O filme superou os US$ 305 milhões arrecadados com o seu predecessor, Piratas do Caribe: A Lenda do Pérola Negra, em seus seis meses em cartaz em 2003. Entre as estréias, o filme mais vista foi a animação . O filme foi o segundo mais visto e embolsou US$ 23 milhões. Em terceiro lugar ficou A Dama na Água, com bilheteria de US$ 18,2 milhões. Os 12 filmes mais vistos deste final de semana embolsaram US$ 143,2 milhões de dólares, 11% a mais que no mesmo fim de semana do ano passado. Hollywood continua com uma repercussão modesta desde que o público dos cinemas caiu 8% em relação ao ano anterior. Já neste ano, a presença do público aumentou 3,8% em comparação com 2005, de acordo com o Exhibitor Relations. Os dez mais vistos 1. Piratas do Caribe: O Baú da Morte, US$ 35 milhões 2. Monster House, US$ 23 milhões 3. Dama na água, US$ 18,2 milhões 4. You, Me and Dupree, US$ 12,8 milhões 5. Little Man, US$ 11 milhões 6. Clerks II, US$ 9,6 milhões 7. My Super Ex-Girlfriend, US$ 8,7 milhões 8. Superman - O Retorno, US$ 7,46 milhões 9. O Diabo Veste Prada, US$ 7,43 milhões 10. Carros, US$ 4,9 milhões