Piratas do Caribe bate recorde de bilheteria nos EUA Piratas do Caribe - O Baú da Morte, filme de Gore Verbinski com Johnny Depp no papel do extravagante capitão Jack Sparrow, desbancou Homem-Aranha e conseguiu um novo recorde de bilheteria ao arrecadar US$ 132 milhões em seu fim de semana de estréia nos Estados Unidos. Homem-Aranha, filme de San Raimi lançado em 2002, era o recordista com uma arrecadação de US$ 114,8 milhões. Apesar do sucesso, os chineses não poderão conferir no país Piratas do Caribe - O Baú da Morte. O Governo vetou a exibição porque considera que o filme tem cenas de canibalismo, segundo publicou nesta segunda-feira o jornal Shanghai Daily. Piratas do Caribe - O Baú da Morte que tem, além de Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley no elenco, rendeu aproximadamente três vezes mais que o primeiro filme da série de Verbinski, Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra, que, em sua estréia em 2003, conseguiu a marca de US$ 46,6 milhões. O segundo filme da saga ultrapassou esse valor logo no primeiro dia que invadiu as telonas, obtendo US$ 55,5 milhões e deixando para trás o recorde de bilheteria de um dia, que antes era de Guerra nas Estrelas - A Vingança dos Sith, de George Lucas, com US$ 50 milhões. Apesar da expectativa por parte de analistas que o filme com Johnny Depp tivesse sucesso estrondoso no fim de semana, o produtor Jerry Bruckheimer achava que o longa arrecadaria algo em torno de US$ 77 milhões, número obtido por O Código Da Vinci, o polêmico filme de Ron Howard, estrelado por Tom Hanks e baseado no best-seller homônimo do norte-americano Dan Brown. "Quando as pessoas prevêem esses números altíssimos, eu acho isso uma maldade, pois qualquer número que obtivermos abaixo do esperado, teremos fracassado", disse Bruckheimer. A audiência do filme foi bem equilibrada entre homens e mulheres, de todas as idades, de acordo com a estimativa da distribuidora Disney. "Talvez o único filme capaz de bater esse novo recorde seja o terceiro da série Piratas", declarou Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations. O público não terá que esperar muito: o novo filme da série já está praticamente pronto. É provável que faça uma breve participação em Piratas do Caribe 3 o guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards. Se depender da equipe, o músico, que atuaria no papel do pai de Jack Sparrow (Johnny Deep), tem presença garantida. Depp e Orlando Bloom declararam, em coletiva de imprensa em Londres, no último dia 4, que estão torcendo muito para que Richards aceite a proposta. Piratas do Caribe - O Baú da Morte arrecadou aproximadamente o dobro do que os outros nove filmes do ranking dos "10 mais" arrecadaram juntos nesta semana. Superman - O Retorno, uma das superproduções mais esperadas do ano, líder da bilheteria na semana passada, pulou para o segundo lugar, com uma arrecadação de US$ 21,85 milhões. O Diabo Veste Prada, filme de David Frankel baseado no best-seller homônimo de Lauren Weisberger, ficou em terceiro, com uma arrecadação de US$ 15,6 milhões. A top brasileira Gisele Bündchen faz uma ponta no longa, dividindo a cena com a atriz Meryl Streep. Em quarto lugar no ranking ficou a comédia Click, com Adam Sandler, que rendeu US$ 12 milhões, e em quinto Carros, filme da Disney-Pixar, com US$ 10, 3 milhões. Confira os dez filmes campeões de bilheteria da semana nos EUA: 1. Piratas do Caribe - O Baú da Morte - US$ 132 milhões 2. Superman - O Retorno - US$ 21,85 milhões 3. O Diabo Veste Prada - US$ 15,6 milhões 4. Click - US$ 12 milhões 5. Carros - US$ 10,3 milhões 6. Super Nacho - US$ 3,3 milhões 7. A Casa do Lago - US$ 2,8 milhões 8. Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio - US$ 2,5 milhões 9. Waist Deep - US$ 1,9 milhões 10. Separados Pelo Casamento - US$ 1,6 milhões Governo chinês proíbe exibição de Piratas do Caribe - O Baú da Morte O longa de Gore Verbinski não recebeu autorização do Governo chinês para ser exibido no país, segundo publicou nesta segunda-feira o jornal Shanghai Daily. "O filme não foi aprovado pela autoridade estatal", revelou um responsável da Shanghai United Cinema Line, a maior rede de salas de cinema de Xangai, que não quis ser identificado. O país não possui um sistema de classificação etária e só permite a exibição de 20 filmes estrangeiros por ano. Recentemente, a exibição de Missão Impossível 3 foi proibida pela China por duas vezes. O Governo argumentou que o filme, estrelado por Tom Cruise e com algumas cenas rodadas em Xangai, passava uma "imagem ruim" da metrópole. Após várias conversas, chegou-se a um acordo de distribuir uma versão censurada, que estreará em julho com algumas cenas e frases cortadas. Algumas dessas cenas de Missão Impossível 3 suspensas pelas autoridades mostram, por exemplo, roupas estendidas em pés de bambu e idosos jogando "mahjong". Para as autoridades, essas imagens contrastam com a idéia de progresso que querem projetar. Piratas do Caribe - O Baú da Morte continua a saga iniciada em 2003 com Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra, que arrecadou mais de US$ 653 milhões no mundo todo. Na China, a bilheteria foi de cerca de US$ 3,3 milhões.