'Piratas do Caribe 4' ultrapassa US$ 1 bilhão em arrecadação

SÃO PAULO - Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação em bilheteria ao redor do mundo no último sábado, 02. Com isso, o quarto filme da franquia se torna a oitava produção cinematográfica a conquistar o feito, de acordo com o Deadline.com.

O longa foi lançado em 29 de maio e ultrapassou o recorde do segundo filme da saga de Jack Sparrow, Piratas do Caribe: Baú da Morte. Estima-se que mais de US$ 700 milhões foram arrecadados em cinemas fora dos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os três filmes anteriores de Piratas arrecadaram juntos cerca de US$ 2,7 bilhões.

Navegando em Águas Misteriosas é o quarto filme da Disney a ultrapassar a casa do bilhão em bilheterias. Somente no ano passado, Alice no País das Maravilhas e Toy Story 3 ultrapassaram a marca.

Piratas no Caribe 4 tem Johnny Depp, Geoffrey Rush e Penélope Cruz no elenco. O filme ainda pode ser visto nos cinemas brasileiros.