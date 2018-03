"Piratas do Caribe 2" é o terceiro filme mais visto da história O filme "Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte" é o terceiro mais visto da história, atrás apenas de "Titanic" e "O Senhor dos Anéis: o Retorno do Rei", ao superar US$ 1 bilhão em arrecadação em todo o mundo, informou neste sábado a Disney. Nesta segunda parte de "Piratas do Caribe: A maldição da Pérola Negra", Johnny Depp volta a interpretar o pirata Jack Sparrow. O recorde de maior bilheteria é ostentado por "Titanic" (1997), que arrecadou US$ 1,8 bilhão, e o segundo lugar no quesito pertence a "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003), com US$ 1,1 bilhão.