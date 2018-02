'Piranha' explora nudez com peixes pré-históricos

O enredo de "Piranha" é bem simples: gira em torno de um amontoado de mulheres seminuas que servem de refeição para os peixes carnívoros. Fora isso, não sobra muito mais do filme, que estreia em circuito nacional em cópias convencionais e 3D e versões dubladas e legendadas.

Um roteiro simplório, assinado por Peter Goldfinger e Josh Stolberg (ambos de "Pacto Secreto"), justifica uma hora e meia desse banquete precário. Para dirigir as garotas com seus gritos histéricos foi convocado o francês Alexandre Aja ("Espelhos do Medo") - que não tem muito o que fazer com seu elenco humano. As piranhas, por sua vez, foram criadas digitalmente.

Elisabeth Shue, que em dias melhores fez filmes como "Despedida em Las Vegas" (1995) -- que lhe valeu uma indicação ao Oscar -- é a xerife Julie Forester, que mora e trabalha numa pequena cidade turística, repleta de universitários em férias que só pensam em beber e nadar sem roupa num lago.

Um abalo sísmico abriu uma fenda no fundo do lago e libertou das profundezas as piranhas pré-históricas. Elas estavam isoladas há milênios, mas conseguiram sobreviver. Segundo um especialista, interpretado por Christopher Lloyd (da série "De Volta para o Futuro"), os animais sobreviveram praticando o canibalismo.