Pinguins de 'Happy Feet' batem Harry Potter nos prêmios Baftas Os pinguins dançantes de "Happy Feet -- O Pinguim" derrotaram Harry Potter ao receber o troféu de melhor filme na edição deste ano dos Baftas infantis, a versão júnior dos prêmios britânicos de cinema e televisão. O filme de animação computadorizada, com personagens dublados por Nicole Kidman, Elijah Wood e Robin Williams, passou à frente da aventura mais recente do jovem mago, "Harry Potter e a Ordem da Fênix". Os pinguins concorreram também com a comédia "Por Água Abaixo" e a aventura de fantasia "Ponte para Terabithia". "Happy Feet" foi sucesso nas bilheterias e já ganhou o Oscar de melhor longa-metragem animado em fevereiro deste ano. Harry Potter também foi derrotado na categoria melhor videogame. Esse prêmio ficou com "Buzz! Junior: Jungle Party", no qual os jogadores competem para erguer um império de bananas e serem coroados reis da selva. Outros ganhadores do Bafta foram o canal infantil da BBC Cbeebies e o personagem animado Bob Esponja. Os vencedores foram anunciados no domingo em uma cerimônia em Londres.