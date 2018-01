Pierce Brosnan e Meryl Streep, juntos em <i>Mamma Mia!</i> O ex-James Bond Pierce Brosnan se encontra em fase final de negociações para atuar ao lado de Meryl Streep na versão cinematográfica do popular musical do grupo ABBA Mamma Mia!, de acordo com a revista especilizada em cinema Hollywood Reporter. A história gira em torno de uma noiva (Amanda Seyfried) e sua mãe (Streep), uma ex-rebelde que a criou numa ilha grega e nunca revelou a ela quem é seu pai. A noiva localiza três homens que podem ser seu pai e os convida para o casamento. Brosnan será a figura paterna principal. O musical inclui 22 canções do ABBA, incluindo Dancing Queen, Take a Chance on Me e "The Winner Takes It All". Phyllida Lloyd está dirigindo o projeto para a Universal, e os membros e compositores do ABBA Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus serão produtores executivos, assim como Tom Hanks. Pierce Brosnan será visto em breve em Butterfly on a Wheel, que ele também produziu, e Married Life, com Rachel McAdams e Chris Cooper. Amanda Seyfried atuou em Meninas Malvadas e Alpha Dog e está sendo vista no seriado Big Love, da HBO.