Pierce Brosnan diz que foi enganado sobre produto contra o mau hálito

O ator irlandês Pierce Brosnan, famoso por ter interpretado James Bond, afirmou que foi enganado e que não sabia que um produto contra o mau hálito que ele promovia na Índia pode provocar câncer.

O ator, que interpretou o agente 007 em quatro filmes entre 1995 e 2002, apareceu em 2016 em uma campanha de TV do Pan Bahar, produto para combater o mau hálito conhecido porque pode aumentar o risco de câncer de boca e de nariz.

O anúncio, no qual Brosnan aparecia ao estilo James Bond perseguindo belas mulheres, provocou piadas nas redes sociais e chamou a atenção das autoridades indianas, que pediram explicações ao ator de 64 anos.

Na resposta, Brosnan afirma que foi enganado e que o fabricante do Pan Bahar não explicou a "natureza perigosa do produto", afirmou à AFP um funcionário do ministério indiano da Saúde, S.K Arora.

O ator explicou que não tem mais contrato com a empresa e se comprometeu a ajudar as autoridades indianas a acabar com as "campanhas de produtos perigosos".

As autoridades examinarão a resposta antes de decidir se tomam alguma medida.

A fabricante do Pan Bahar, Ashok and Company, se recusou a fazer comentários, mas garante que, ao contrário de outros "pan masala" (produtos de combate ao mau hálito, muito comuns na Índia), o seu não contém tabaco.

Os anúncios de tabaco e álcool são proibidos na Índia.