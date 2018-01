Piano do filme 'Casablanca' será leiloado em Nova York

O piano de armário é um dos dois do filme no qual o ator e cantor Dooley Wilson canta "As Time Goes By", canção-símbolo do casal de amantes representado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

O instrumento do café de Casablanca, de propriedade de Rick, personagem de Bogart, deve ser arrematado por um montante de sete dígitos quando for a leilão na venda de itens Turner Classic Movies (Filmes clássicos da Turner) em 24 de novembro.

O piano, que no filme aparece em cenas de flashback em Paris, obteve 602.500 dólares quando foi posto à venda em um leilão em 2012.

“Temos alguns itens ótimos de Casablanca", disse diretora das peças do ramo de entretenimento da Bonhams, Catherine Williamson.

Todos os 30 itens de "Casablanca" à venda são de um colecionador particular. Além do piano, serão leiloadas as portas interiores e exteriores do clube noturno Casablanca, onde Bogart e Bergman se reencontram e ressuscitam seu romance.

(Reportagem de Patricia Reaney)