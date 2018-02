Piano de 'Casablanca' pode alcançar US$1 milhão em leilão nos EUA

O instrumento de 58 teclas no qual o ator e cantor Dooley Wilson interpretou a canção "As Time Goes By" tem um valor estimado em 800 mil a 1,2 milhão de dólares.

Wilson cantou a música no papel do pianista Sam, enquanto os personagens Rick e Isla (Humphrey Bogart e Ingrid Bergman) se debruçavam sobre o piano, lembrando o tempo que haviam passado em Paris.

"Como algo pode dizer 'eu te amo' melhor do que o piano de 'Casablanca'?", disse o vice-presidente e diretor de projetos especiais da Sotheby's, David Redden, em comunicado anunciando a venda.

O filme de 1942, ambientado no Marrocos durante a Segunda Guerra Mundial, conquistou três estatuetas do Oscar, de melhor filme, melhor roteiro e melhor diretor, para Michael Curtiz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1988, a Sotheby's vendeu o piano para um colecionador japonês por 154 mil dólares, maior valor já pago até então por um objeto cênico do cinema. Desde então, o interesse por esse tipo de peça disparou, segundo a casa de leilões.

No ano passado, o famoso vestido esvoaçante usado por Marilyn Monroe em "O Pecado Mora ao Lado", de 1955, foi arrematado por 4,6 milhões de dólares num leilão em Los Angeles, no que a Sotheby's disse ser o recorde para um objeto associado a um filme.

(Reportagem de Patricia Reaney)