'Piaf-Um Hino ao Amor' ganha Oscar de melhor maquiagem A atriz Katherine Heigl entregou o prêmio de melhor maquiagem à Didier Lavergne e Jan Archibald, por Piaf - Um Hino ao Amor. Eles concorriam com Rick Baker e Kazuhiro Tsuji, por Norbit e Piratas do Caribe - No Fim do Mundo, Ve Neill e Martin Samuel.