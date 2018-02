Peter Jackson recebe sinal verde para rodar 'O Hobbit'

O neozelandês Peter Jackson, que adaptou e assumiu a direção de O Hobbit, recebeu sinal verde para começar a rodar a produção em fevereiro de 2011. O acordo entre ele e a MGM e a Warner teria sido fechado essa semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo site TheWrap.com.

O Hobbit é a história que antecede a trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, uma das franquias de maior sucesso da história do cinema. Na Nova Zelândia, os sets já estão montados há meses à espera do início das filmagens.

A produção, que deverá chegar aos cinemas em formato 3D, está sendo adiada há anos por diversas razões - entre elas a desistência, em maio, do diretor Guillermo del Toro. O futuro financeiro incerto do estúdio MGM, que divide com a Warner a responsabilidade pela produção teria colocado o projeto em dúvida. Mais recentemente, surgiu um conflito entre os produtores e sindicatos neozelandês, que reivindicam melhores salários e condições de trabalho.

Cerca de US$ 30 milhões já foram gastos com O Hobbit, que terá duas partes e cuja primeira tem previsão de estreia nos cinemas em dezembro de 2012. O custo total dos dois filmes está estimado em US$ 400 milhões. (Com informações da agência EFE)