Peter Jackson nega exibição de 'Hobbit' na Comic-Con

Pelo Facebook, Jackson disse que os estúdios New Line e Warner Bros. queriam exibir trechos do material, mas que ele rejeitou. "Senti que era cedo demais. Ainda há muita coisa dos filmes para ser rodada", explicou.

Jackson está rodando dois filmes inspirados no romance de J.R.R. Tolkien, autor também de "O Senhor dos Anéis", que já serviu de base para três filmes do cineasta neozelandês. A estreia do primeiro "O Hobbit" está prevista para 2012.

Mas Jackson também deu boas notícias para os fãs, ao postar um link para o seu videoblog sobre realização cinematográfica (http://www.facebook.com/PeterJacksonNZ#!/video/video.php?v=1015 0 326323406807). "Pelo menos vocês não precisam viajar até San Diego para vê-lo", escreveu.

A Comic-Com, que começa oficialmente na quinta-feira, é uma enorme convenção voltada para fãs de quadrinhos, programas de TV e filmes de ficção científica. Estúdios de Hollywood costumam usar o evento para promover futuros lançamentos.