Peter Jackson fará nova versão de "The Dam Busters" O cineasta neozelandês Peter Jackson anunciou hoje que vai dirigir uma nova versão do filme de guerra "The Dam Busters", com um orçamento de US$ 50 milhões. "Sempre achei que entre as histórias verdadeiras da 2.ª Guerra Mundial esta é uma das mais extraordinárias", disse o diretor ao jornal local "Dominion Post". O cineasta, famoso pela trilogia "O Senhor dos Anéis" e pela última versão de "King Kong", se referia a um grupo de bombardeiros da Força Aérea Britânica, que voou com a missão de destruir diques fortemente protegidos, para desativar fábricas alemãs. O remake se baseará no livro "The Dam Busters", no filme do mesmo título, de 1954, e em novas informações sobre a missão secreta, que teve a participação de dois neozelandeses, um americano e um canadense. Jackson, de 44 anos, trabalhará com o apresentador de TV britânico Sir David Frost, que comprou os direitos da obra do escritor australiano Paul Brickhill, publicada em 1951. A nova versão, "Dambusters", será filmada em Wellington, onde 10 réplicas de tamanho natural dos bombardeiros Lancaster utilizados na missão de 1943 serão construídas pela empresa de efeitos especiais Weta Workshop, de Jackson.