Peter Jackson e estúdios vão rodar dois filmes sobre 'O Hobbit' O diretor Peter Jackson e os estúdios New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer chegaram a um acordo para a produção de dois filmes baseados no livro "O Hobbit", de J.R.R. Tolkien, após meses de intensa disputa judicial. Em nota divulgada na terça-feira, os estúdios disseram que Jackson, diretor de "O Senhor dos Anéis", e o produtor Fran Walsh serão os produtores-executivos do filme baseado no livro e de uma sequência. Jackson não foi citado na nota como diretor. "Não temos diretor ainda", disse a New Line. Os filmes serão rodados simultaneamente em 2009 e devem sair respectivamente em 2010 e 2011. As duas produtoras vão dividir os custos -- a New Line terá o direito de distribuição nos EUA, e a MGM, no exterior. "O Hobbit" é uma ficção científica sobre um mundo habitado por magos, gnomos, elfos e pequenos seres chamados hobbits. A obra precedeu "O Senhor dos Anéis", também de Tolkien, adaptado ao cinema em uma trilogia com grande sucesso pela New Line. Os três episódios da série renderam cerca de 3 bilhões de dólares no mundo todo. (Por Bob Tourtellotte)