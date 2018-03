Peter Jackson abandona grandes orçamentos em 'Olhar do Paraíso'

Estrelado por Rachel Weisz e Mark Wahlberg nos papéis dos pais da menina, o filme teve sua première mundial em Londres na noite de terça-feira, com o príncipe de Gales na plateia.

"Olhar do Paraíso" chegará aos cinemas norte-americanos em 11 de dezembro, em circuito limitado, e fará sua estreia em circuito amplo ao longo de janeiro.

É o primeiro filme de Jackson como diretor desde o blockbuster "King Kong", de 2005, que se seguiu à trilogia "O Senhor dos Anéis", que fez do cineasta de 48 anos um dos nomes mais cotados de Hollywood.

"'Olhar do Paraíso' foi um filme de tipo muito diferente para nós, e foi isso, em parte, o que me atraiu para fazê-lo", disse Jackson à Reuters.

"Eu poderia facilmente ter feito outro blockbuster com muitos efeitos especiais, e era isso que as pessoas esperavam que eu fizesse. Então gostei do desafio de fazer um filme muito menor, de orçamento muito mais baixo, fato que reduz as pressões."

Jackson disse que o fato de não ter feito um filme caro, com muitos efeitos especiais, lhe permitiu fazer um trabalho "mais desafiador". Mas, a julgar pelas primeiras resenhas negativas, muitos críticos vão discordar dele.

CRÍTICAS NEGATIVAS

Baz Bamigboye, do jornal Daily Mail, disse que "Olhar do Paraíso" "acaba com toda a sutileza."

"Tudo no filme é grande, tudo é assinalado com placas. Não há um único momento sutil a ser visto, ou, o que é mais importante, sentido."

"É uma grande pena, porque o livro de Alice Sebold nos mostrou um mundo de dor, sofrimento e amor. Tudo isso se perdeu na adaptação. Deixamos o cinema não com o coração partido, mas apenas aliviados porque terminou."

Em resenha marcada com duas estrelas (de um total de cinco possíveis), Xan Brooks, do The Guardian, elogiou as atuações e a produção, mas questionou a tendência do filme a evitar os elementos mais difíceis da história, incluindo o que de fato aconteceu com a menina Susie.

"Não se veem as partes desmembradas de seu corpo que alertam a família para o que aconteceu com Susie. Foi eliminado o angustiado caso adúltero de sua mãe com o detetive encarregado da investigação. Não é mencionado o que realmente aconteceu naquele milharal isolado dos anos 1970", escreveu ele.

"Jackson desvia o olhar e pulveriza perfume adocicado a torto e direito."

Além de Wahlberg e Weisz, "Olhar do Paraíso" traz a indicada ao Oscar Saoirse Ronan como Susie, Stanley Tucci como o homem que a violenta e mata e Susan Sarandon como sua avó.

Apesar das resenhas pouco elogiosas na Grã-Bretanha, "Olhar do Paraíso" vem gerando algumas especulações antecipadas de Oscar para Jackson e o elenco. Jackson já recebeu três Oscar, todos por "O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei."

(Reportagem adicional de Mike Collett-White)