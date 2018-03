PESQUISA-Spielberg é favorito ao Oscar de melhor diretor por 'Lincoln'

Enquanto a corrida para ganhar a estatueta de melhor filme na cerimônia de 24 de fevereiro foi sacudida pelo fato de "Argo" ter tirado o prêmio de "Lincoln" em duas cerimônias de premiação no fim de semana passado, o Oscar de melhor diretor parece destinado a um homem.

Spielberg, 66 anos, que foi indicado sete vezes como melhor diretor no Oscar e ganhou duas vezes --por "A Lista de Schindler", em 1993, e "O Resgate do Soldado Ryan", em 1998-- aparece bem à frente na categoria.

A pesquisa Reuters Ipsos com 1.641 norte-americanos mostrou que 41 por cento consideram que Spielberg deve ganhar e 38 por cento disseram que ele era o mais provável vencedor por seu drama passado na época da Guerra Civil norte-americana, no qual o ator britânico Daniel Day-Lewis interpreta Lincoln.

Quase metade dos entrevistados da sondagem realizada entre sexta e terça-feira estava incerta sobre quem deve ou é o mais provável escolhido como melhor diretor. A pesquisa usa uma medida estatística chamada de "intervalo de credibilidade" e tem uma precisão de 2,8 pontos percentuais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado acontece a cerimônia de premiação do Directors Guild of America, em Los Angeles, e desde 1948, apenas em seis ocasiões o ganhador de melhor diretor de filme pelo sindicato não ganhou o Oscar de melhor diretor.

Mas este ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cujos membros escolhem os vencedores do Oscar, ignorou os diretores de quatro dos maiores filmes do ano --Ben Affleck ("Argo"), Kathryn Bigelow ("A Hora Mais Escura"), Quentin Tarantino ("Django Livre") e Tom Hopper ("Os Miseráveis")-- abrindo a possibilidade de uma divisão rara em fevereiro nas categorias de melhor filme e melhor diretor.

Ang Lee, com sua adaptação para o cinema 3D do romance best-seller "A Vida de Pi" sobre um rapaz indiano à deriva no mar com um tigre, ficou em segundo lugar na pesquisa da Reuters, com cerca de um em cada 10 entrevistados dizendo que ele deve ou era o mais provável a ganhar.

O diretor taiwanês ganhou o Oscar de melhor diretor em 2005 pelo romance "O Segredo de Brokeback Mountain".