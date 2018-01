PESQUISA-Jennifer Lawrence deve ganhar Oscar de melhor atriz

No melhor estilo Hollywood, já há algum drama fora das telas antes da cerimônia de 24 de fevereiro, com Chastain, de "A Hora Mais Escura", usando o Facebook para negar rumores infundados de rivalidade feroz com Lawrence, de "O Lado Bom da Vida".

As duas atrizes concorrem com outras três pela estatueta de melhor atriz na premiação de cinema de maior prestígio do mundo.

A categoria inclui as candidatas mais jovem e mais velha nos 85 anos do Oscar, com Quvenzhane Wallis, de 9 anos, nomeada por "Indomável Sonhadora" e Emmanuelle Riva, 85, pelo drama em língua estrangeira "Amour".

A quinta atriz na corrida é Naomi Watts, como a mãe do filme sobre o tsunami "O Impossível".

Uma pesquisa da Reuters Ipsos com 1.586 norte-americanos apontou que 15 por cento consideram que Lawrence, 22 anos, deve ganhar o Oscar e 15 por cento disseram que ela era a mais provável para ganhar o prêmio.

Apenas 11 por cento acreditam que Chastain, 35 anos, deve ganhar e 10 por cento disseram que ela era a mais provável para vencer.

O público estava mais seguro sobre quem deve levar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. A pesquisa, conduzida entre 8 de fevereiro e terça-feira, mostrou que 26 por cento acreditam que Anne Hathaway deve conquistar o prêmio pelo musical "Os Miseráveis", enquanto 18 por cento apostam em Sally Field, pelo drama "Lincoln".

Hathaway já ganhou três troféus este ano pelo papel de Fantine no musical.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)