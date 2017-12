Pesquisa indica melhores e piores filmes para casais

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e divulgada na véspera da versão local do Dia dos Namorados (o Valentine's Day), indicou que Como se Fosse a Primeira Vez, de 2004, é o filme preferido para casais assistirem juntos. A comédia romântica, estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, lidera uma lista preparada com base em uma sondagem que entrevistou 1500 pessoas. O clássico noir Casablanca e outra comédia romântica, Harry e Sally, chegaram em segundo e terceiro lugares na lista. Além de indicar a preferência sobre os melhores filmes para se assistir em casal, a sondagem aponta ainda os títulos que devem ser evitados, já que desagradam um ou outro sexo. Entre as mulheres entrevistadas pela pesquisa, o filme Rambo, com Silverster Stallone, liderou a lista dos menos românticos, seguido de Clube dos Cafajestes. Já para os homens, Divinos Segredos e Amigas para Sempre estão entre os menos recomendados. A pesquisa foi encomendada pela Blockbuster, uma das principais locadoras de vídeo do mundo, para promover o Dia dos Namorados, comemorado no dia 14 de fevereiro em vários países. No Brasil, a data é celebrada em 12 de junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.