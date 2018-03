'Personal Shopper' é uma das estreias da semana, que tem ainda a volta de 'Hiroshima, Meu Amor'

O grande destaque desta seamana é uma reestreia. Hiroshima, Meu Amor, o clássico de Alain Resnais, está de volta em versão restaurada. Emmanuelle Riva, Eiji Okada, o texto de Marguerite Duras, a direção de Resnais. A escritora queria fazer cinema, o diretor a exortava a fazer literatura. Para quem entra no clima é uma experiência única, rara, extraordinária. E Riva, que morreu em 27 de janeiro, é genial. "Ah, que j' ai eté jeune un jour", Ah como eu fui jovem um dia...O Scorsese da vez, Silêncio, não foi defendido nem por tietes do cineasta. Melhor concentrar-se em Personal Shopper e Clarisse, ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Curiosos laços unem o filme francês e o brasileiro, ambos incursões pelo cinema de gênero.

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois

Brasil/2017, 85 min. Drama. Dir. Petrus Cariry. Com Sabrina Greve, Everaldo Pontes, Verônica Cavalcanti.

Sucesso em festivais, o novo longa de Petrus Cariry sucede a O Grão e Mãe e Filha e prossegue com uma discussão que vem dividindo a crítica - Petrus é artesão da imagem ou grande autor? Clarisse flerta como gênero - terror - mas se propõe a outra coisa coisa. Um mergulho no mundo interior da protagonista, que visiota o pai moribundo na casa de sua infância. A casa, as lembranças, o irmão morto, tudo confronta Clarisse consigo mesma. Curioso de ver e comparar com Personal Shoppére, que também, estreia atora.

16 anos. Caixa Belas Artes.

O Crime da Gávea

Brasil/2017, 78 min. Drama. Dir. André Warwar. Com Simone Spoladore, Ricardo Duque, RobertoBirindelli.

Marido chega em casa e encontra a mulher assassinada. Não existem sinais de arrombamento. Ele tem umaamante que, de cara, parece suspeita. Será? Mais objetivamente que Clarissew, outro filme que percorre a swernda do cinema de gênero - o suspense policial -, e com uma vontade asssumida de encarar, justamente, a liturgia da polícia.

12 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Fome de Poder

The Founder, Estados Unidos/2015, 115 min. Biografia. Dir. John Lee Hancock. Com Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll.

A história do criador da rede McDonald's pelo diretor de um Sonho Possível, com Sandra Bullock, e Walt nos Bastidores de Mary Poppins, com Tom Hanks e Emma Thompson. Lee Hancock parece um cineasta que vem tentando reconstruir o que restou do sonho americano. Essa biografia bem pode ser o filme para a era Donald Trump... Com tudo o que isso significa, no momento, de carga pejorativa.

10 anos. Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Morumbi Town.

Hiroshima, Meu Amor

Hiroshima, Mon Amour, Japão-França/1959, 92 min. Drama. Dir. Alain Resnais. Com Emmanuelle Riva, Eiji Okada.

A obra-prima de Resnais e um clássico do cinema e literatura. Atriz francesa que participa de um filme sobre a paz, em Hiroshima, passa a noite com um amasnte japonês. Ele a faz lembrar de um romance proibido, em seu passado - com um soldado alemão, durante a 2.ª Grande Guerra, em Nevers. O texto de Marguerite Duras, a intensidade dramática de Emmanuelle Riva, a persuasão de Eiji Okada, tentando arrancar à mulher o que ela hesita em conceder. Um dos maiores filmes do cinema.

12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Insubstituível

Médecin de Campagne, França/2017, 102 min. Comédia. Dir. Thomas Lilti. Com François Cluzet, Marianne Denicourt.

Médico do interior, que sofre de grave doença, procura substituto. Surge essa garota que vai tirá-lo do eixo. O noivo drama de funbdo hospitalar do diretor de Hipócrates. Lilti cursou medicina, se você quer saber.

12 anos. Bristol, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Kong - A Ilha da Caveira

Kong - Skull Island, Estados Unidos-Vietnã/2016, 118 min. Ação. Dir. Jordan Vogt-Roberts. Com Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson.

Meio Indiana Jones - o personagem de Tom Hiddleston -, o filme de Jordan Vogt-Roberts prescinde da ideia da filmagem nas outras versões de King Kong, mas tem agora uma fotógrafa (de guerra: Brie Larson, que ganhou o Oscar O Quarto de Jack) e constrói o embate entre militar ensandecido, Samuel L. Jackson, e o rei Kong. É o primeiro de uma nova série de filmes de monstros antediluvianos. Um conselho - aguente toda a projeção dos créditos, que deve durar uns dez minutos. Tem uma cena adicional reveladora, lás no fim.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (IMAX/3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (IMAX/3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Nas Estradas do Nepal

Kalo Pothi, Nepal-Suíça-Alemanha-França/2016, 90 min. Drama. Dir. Min Bahadur Bham. Com KhadkaRaj Nepali, Sukra Rak Rokaya, Jit Bahadur Malla.

Menino impuro liga-se a galinha. Quando seu pai se livrea da ave, ele inicia jornada para recuperá-la. Não parece grande coisa, mas é um filme bem simpático.

12 anos. Cinesesc.

Negação

Denial, Estados Unidos-Reino Unido/2016, 110 min. Drama. Dir. Mick Jackson. Com Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall.

A escritora Deborah E. Lipstadt vai a julgamento, enfrentando o historiador David Irving, que nega a existência do Holocausto. O tema é forte, mas o filme... Até o bom elenco nega fogo.

12 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca Itaú, Iguatemi, Pátio Higienópolis.

Olhar Instigado

Brasil/2017, 71 min. Documentário. Dir. Chico Gomes, Felipe Lion. Os artistas de rua AlexandreOrion, Bruno Locuras e André Monteiro desbravam e ocupam o espaço público à sua maneira.

10 anos. Cinesesc.

Papa Francisco, Conquistando Corações

Francisco, El Padre Jorge, Espanha-Argentina/2016, 104 min. Drama. Dir. Beda Docampo Feijóo. Com Darío Grandinetti, Silvia Abascal, Anabella Agostini.

Mais uma biografia, a de Jorge Mario Bergoglio. Da infância ao início da vida eclesiástica na Argentina e à coroação como Papa Francisco. Você podse até não colocar fé no filme, mas vale arriscar. Os elogios têm sido muitos.

10 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Santana Parque. LEGENDADO: Bourbon Itaú Pompeia, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Silêncio

Silence, Estados Unidos/2016, 161 min. Drama. Dir. Martin Scorsese. Com Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver.

As perseguições aos cristãos no Japão feudal. Scorsese demorou 20 anos para fazer o filme. Tanto esforço por... Nada? Nem os tietes do autor norte-americano estão gostando, mas daí a deizer que é seu pior filme... Outros, que foram elogiados - As Gangues de Nova York, O Lobo de Wall Street -, talvez sejam ainda mais decepcionantes. Andrew Garfield e Adam Driver procuram o padre Liam Neeson, que abjurou a fé. De alguma forma, e mesmo que de via torta, Scoresese encontrou aqui material para refazer A Última Tentação de Cristo.

12 anos. Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Paro Quando Quero

Smetto Quando Voglio, Itália/2014, 105 min. Comédia. Dir. Sydney Sibilia. Com Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea. Pesquisador universitário, um químico, é demitido e vira traficante para sobreviver. Lembra alguma coisa? Breaking Bad, talvez? Tanta gente gostou que vale arriscar uma olhada...

16 anos. Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Personal Shopper

França-Alemanha/2016, 105 min. Drama. Dir. Olivier Assayas. Com Kristen Stewart, LarsEidinger, Sigrid Bouaziz.

Kristen Stewart faz a personagem título. Sua função é fazer as compras por uma celebridade. O problem,a é que Maureen (seu nome) vive assombrada pelo irmão morto. O francês Assayas e o cinema de gênero. Recebidio com vaiuas e aplausos em Cannes, no ano passado,o filme termionoiu recompensado com o prêmio de direção - dividido com o Cristian Mungiu de Bacalauréat. Bem bom.

14 anos. Anália Franco, Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú, Jardim Sul, Reserva Cultural.

Souvenir

França-Bélgica/2016, 90 min. Drama. Dir. Bavo Defurne. Com Isabelle Huppert, Kevin Azais, Johan Leysen.

Isabelle Huppert é sempre um espetáculo. Aqui, faz antiga cantora de sucesso que caiu no ostracismo e, agora, se envolve com jovem pugilista.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Versões de um Crime

The Whole Truth, Estados Unidos/2016, 93 min. Drama. Dir. Courtney Hunt. Com Keanu Reeves, Renee Zellweger, Jim Belushi.

O título original promete 'toda' a verdade. Keanu Reeves faz advogado que defende garoto acusado de matar o pai. O trailer é intrigante. O jovem mantém-se calado, todo mundo mente no tribunal, até o advogado. Quando vai aparecer a tal verdade?

12 anos. DUBLADO: Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Raposo Shopping, SP Market. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Jardim Sul, Morumbi Town, Villa Lobos.