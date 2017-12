Personagens de <i>Harry Potter</i> são excluídos de novo filme Os produtores do quinto filme estrelado pelo bruxinho criado pela escritora britânica J.K. Rowling, Harry Potter e a Ordem da Fênix, anunciaram que excluíram alguns personagens cruciais que aparecem no livro. De acordo com os produtores, foram excluídos o professor Gilderoy Lockhart, interpretado pelo ator Kenneth Branagh, a jornalista Rita Skeeter (Miranda Richardson), o elfo Dobby e o mágico Quidditch. Segundo a imprensa britânica, os fanáticos pelo livro se mostraram decepcionados com a medida. Os responsáveis pelo filme informaram que não era possível incluir todos os personagens do livro no filme, protagonizado pelo jovem ator Daniel Radcliffe, pois o longa duraria sete horas. Harry Potter e a Ordem da Fênix terá sua pré-estréia mundial em Londres, no dia 13 de julho. Os seis livros da história do bruxo inglês já venderam mais de 350 milhões de exemplares e foram traduzidos para 63 idiomas. O último episódio da obra, Harry Potter and The Deathly Hallows, que deve se chamar, no Brasil, Harry Potter e As Insígnias Mortais, será lançado no dia 21 de julho no Reino Unido e nos Estados Unidos.