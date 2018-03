Perfil de Dilma em rede social usa meme de Meryl Streep no Oscar

O perfil da presidente Dilma Rousseff usou o meme de Meryl Streep no Oscar para divulgar as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação. Na cerimônia deste domingo, 22, a artista, que disputava a estatueta de melhor atriz coadjuvante com Patricia Arquette, parece ter se empolgado com as palavras da vencedora do prêmio. Ela, que já conquistou 3 Oscars, saltou da cadeira com entusiasmo e proporcionou um dos momentos mais engraçados da cerimônia.

Com o título de "Mais oportunidades", o post desta segunda no perfil da presidente diz: "Começam hoje as inscrições para novos contratos do #Fies, programa do Ministério da Educação que financia o curso superior de estudantes matriculados em instituições privadas. Não fique de fora!".

Discurso. Ao subir ao palco, Patricia Arquette, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante, agradeceu aos amigos e familiares. No final, inflamou-se ao falar da necessidade de se discutir a igualdade de gênero no mercado profissional: "Dedico a todos os cidadãos que já lutaram pela igualdade de diretos. É hora de garantir a igualdade pagamento de uma vez por todas nos Estados Unidos". Ela continuou: "Agora é nossa vez de ter salários igualitários de uma vez por todas, por direitos iguais a todas as mulheres nos Estados Unidos", complementou.