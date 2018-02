'Pequenos espiões 4' terá tecnologia que emite cheiros do filme no cinema

SÃO PAULO - Pequenos Espiões 4 será o primeiro filme lançado com tecnologia 4D. É que além da opção de ver as imagens em três dimensões, o longa permitirá aos espectadores sentir cheiros. A tecnologia é chamada de aromascope e é ativada por um cartão entregue à plateia, de acordo com o site do The Independent. Técnica semelhante já foi utilizada em um filme de 1981, Polyester.

O quarto filme da franquia infantil de aventura e espionagem estreia em setembro deste ano, com Jessica Alba e Joel McHale e os veteranos Alexa Vega, Daryl Sabara e Antonio Banderas, que já estrelaram os outros filmes da série. A produção é de Robert Rodriguez, que além de trabalhar nos três longas anteriores da saga, lançou Sin City, em 2005.