Pepino é encontrado dentro de cinema após sessão de 'Cinquenta Tons Mais Escuros'

Os funcionários do cinema Hayden Orpheum, em Sydney, na Austrália, estão tentando entender como um pepino foi parar dentro da sala de exibição do filme Cinquenta Tons Mais Escuros.

O fato inusitado aconteceu na última segunda-feira, 13, quando a conta oficial do cinema no Twitter postou a foto. "Aquele momento que você encontra um pepino após a sessão de Cinquenta Tons Mais Escuros", diz a legenda da foto.

Frequentadores do cinema ficaram intrigados e questionaram o funcionário se ele tinha usado luvas antes de manusear o vegetal. A resposta foi negativa.

Cinquenta Tons Mais Escuros estreou em primeiro lugar nos cinema brasileiros na última semana. A continuação de Cinquenta Tons levou ao todo 1.385.976 pessoas ao cinema e arrecadou R$ 22 milhões.

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session...?? pic.twitter.com/FafcJX5gFB — Hayden Orpheum (@haydenorpheum) 13 de fevereiro de 2017