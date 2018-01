Penélope Cruz volta ao cinema espanhol em um de seus papéis mais complexos

A atriz Penélope Cruz volta ao cinema espanhol após anos de ausência e irá interpretar, segundo ela, um de seus melhores papéis, o de uma mulher que luta contra o câncer, em Ma ma, filme de Julio Medem que estreia na Espanha na próxima sexta-feira, 11.

"É uma das personagens mais maravilhosas que já me ofereceram na vida", afirmou a atriz, de 41 anos, em uma entrevista à rádio Cadene Ser nesta quarta-feira, 9, dia da pré-estreia em Madri.

"Eu me apaixonei pela história dessa mulher, que é como uma deusa, uma sábia", completa a atriz que também é produtora do filme, reconhecendo que o papel a princípio a assustava.

O filme conta a história de uma jovem professora desempregada e com um filho, que após descobrir que tinha câncer de mama enfrenta o seu futuro com coragem, otimismo e uma dose de fantasia inevitável nas obras de Medem.

"Era muito importante pra mim ousar e em nenhum momento me preocupar em estar bonita ou feia", disse a atriz.

Penélope, que há dois anos teve seu segundo filho com o ator Javier Bardem, esteve ausente do cinema espanhol desde 2009, quando protagonizou Abraços Partidos e, em 2006, Volver, ambos do diretor Pedro Almodóvar.

Fez uma breve aparição junto a Antônio Banderas em Os Amantes Passageiros (2013), também de Almodóvar, que a levou brevemente de volta à sétima arte em seu país.