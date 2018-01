Penélope Cruz vai estrelar novo filme de Woody Allen A atriz espanhola Penélope Cruz protagonizará o próximo filme do diretor americano Woody Allen, revelou nesta sexta-feira o site da rede de televisão Fox. O longa será rodado este ano em Barcelona, cidade para onde o diretor se mudará, junto a sua família, e será uma "comédia dramática", segundo a cadeia americana. A protagonista de Volver, o último filme do espanhol Pedro Almodóvar que lhe valeu uma indicação ao Oscar na categoria melhor atriz, interpretará o papel em espanhol e inglês. A atriz recebeu no domingo o prêmio Goya de melhor atriz, concedido pela academia espanhola do cinema, e já tinha sido premiada no último Festival de Cinema de Cannes e indicada ao Globo de Ouro. Em Volver, Penélope atua no papel de Raimunda, mulher determinada de La Mancha que há anos guarda um segredo sobre o pai de sua filha adolescente, Paula (Yohana Cobo), segredo que é revelado quando sua mãe morta reaparece como fantasma. Integram o elenco do filme Lola Duenas, Blanca Portillo, Antonio de la Torre e Carmem Maura. A carreira de Penélope Cruz, a primeira espanhola indicada ao Oscar, se revitalizou com a participação em Volver. Penélope já tinha trabalhado com Almodóvar em Carne Trêmula (1997) e Tudo Sobre Minha Mãe (1999), mas ficou anos atuando em superproduções hollywoodianas, como Vanila Sky (2001).