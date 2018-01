Penélope Cruz vai atuar no próximo filme de Almodóvar O diretor Pedro Almodóvar disse nesta segunda-feira que contará com Penélope Cruz, a primeira atriz espanhola candidata ao Oscar, em seu próximo filme, que deve receber o nome de La Piel que Habito (A Pele que Habito, em tradução livre para o português). Almodóvar, que no domingo recebeu o prêmio Goya de melhor diretor, mas se ausentou na cerimônia, realizada em Madri, disse que passou tanto tempo com a atriz promovendo o drama Volver que inevitavelmente escreveu o roteiro de seu próximo filme pensando nela. "A única coisa que posso adiantar é que ela vai estar no centro do filme em um papel absolutamente oposto a Raimunda, em que terá de mostrar outro registro, outros talentos, nos quais eu confio veementemente", destacou Almodóvar em declarações à TVE. O cineasta acrescentou que se está escrevendo o segundo esboço do roteiro. Volver, a última produção de Almodóvar, ganhou diversos prêmios, entre eles cinco Goyas, incluindo o de melhor filme e de melhor atriz coadjuvante para Carmen Maura. A carreira de Penélope Cruz, que se dedicava há anos a grandes superproduções hollywoodianas como Vanila Sky, se revitalizou com o papel da nativa de La Mancha em Volver. Penélope já tinha trabalhado com Almodóvar em Carne Trêmula (1997) e Tudo Sobre Minha Mãe (1999).