Penélope Cruz rouba a cena em estreia de 'Loz Abrazos Rotos'

LONDRES - A atriz Penélope Cruz foi a grande atração na pré-estreia do último filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, "Los Abrazos Rotos" (Abraços Partidos), em Londres, nesta quinta-feira, 30. A atriz, que recentemente ganhou um Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação em "Vicky Cristina Barcelona", foi o centro das atenções com seu conjuto vermelho ao andar de braços dados com dirtor.

O mais premiado diretor do cinema espanhol, Almodóvar reconheceu que seu filme "Los Abrazos Rotos" não causou o mesmo entusiasmo na crítica e no público espanhóis que seus filmes anteriores. "Teve uma repercussão pior que 'Volver', mas também é uma história mais complicada", disse Almodóvar em declarações na capital britânica.

Antes de assistir à exibição, Almodóvar falou sobre seu desejo de que "as pessoas entendam o filme, se identifiquem com ele, se comovam e sobretudo que se divirtam". A previsão é de que 2 mil pessoas assistam à première, número que, segundo Almodóvar, "será notado" caso o filme não repercuta tanto. A estreia do novo filme acontece em um teatro ao ar livre no centro de Londres.

"Espero que não chova e que as pessoas se sintam bem. Me encantam as projeções ao ar livre", afirmou o diretor espanhol, que considerou as críticas até agora publicadas no Reino Unido favoráveis, mostram "uma boa reação".

O ganhador de dois Oscars por "Tudo Sobre Minha Mãe", que conquistou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira e "Fale Com Ela", melhor roteiro, chegou à sessão com óculos escuros, barba e um terno cinza e sapatos brancos.

"Los Abrazos Rotos" tem recebido boas críticas da crítica internacional após o Festival de Cannes, incluindo publicações como "Variety" e "Screen International". O filme chegará às telas dos cinemas britânicos em 28 de agosto.