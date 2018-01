Penélope Cruz revela ser ´obcecada´ por Almodóvar A atriz espanhola Penélope Cruz revelou na quarta-feira, 14, em Santiago do Chile, sua "obsessão" pelo trabalho do "amigo" Pedro Almodóvar. "Ainda hoje, quando estou filmando com ele, sinto o mesmo nervosismo que senti quando fiz o meu primeiro teste. Eu tinha 17 anos", afirmou Penélope, que foi ao Chile cumprir uma série de compromissos comerciais para uma loja. "Além de ser um dos meus melhores amigos, Pedro me ensinou muito", disse a atriz, em uma desorganizada coletiva de imprensa. A espanhola confirmou também a participação no próximo projeto cinematográfico de Woody Allen, que será rodado na Espanha, e em que atuará ao lado de Javier Bardem, com quem já havia contracenado no começo de sua carreira em Jamón, Jamón, de Bigas Luna. Penélope contou ainda que vai voltar a ser dirigida pelo cineasta que a revelou no filme Sedução, em 1992, Fernando Trueba. Ela deverá gravar com o diretor "em um ano, um ano e meio". A protagonista de Volver, última longa em que foi dirigida por Almodóvar e pelo qual foi indicada ao Oscar (primeira espanhola indicada na categoria melhor atriz), assegurou que sua passagem por Hollywood foi muito "muito positiva". A atriz também manifestou sua intenção de se reunir com a presidente chilena, Michelle Bachelet, mas ainda não havia fechado uma data para o encontro. "Espero que chegue o dia em que uma mulher presidente não seja algo raro. Em 2007, isso deveria ser normal", concluiu.