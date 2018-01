Penélope Cruz recebe Hollywood Award por <i>Volver</i> A atriz espanhola Penélope Cruz foi premiada pelo Festival de Cinema de Hollywood com um Hollywood Award por sua atuação em Volver, de Pedro Almodóvar, durante uma cerimônia realizada na noite de segunda-feira. O premiado longa integra a programação da 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo e pode ser visto nesta quarta-feira na Sala UOL de Cinema (às 17:50) e no sábado, no Unibanco Arteplex 3 (às 18h10). A entrega de prêmios do Festival de Cinema de Hollywood encerrou o evento - realizado de 18 a 22 de outubro - que exibiu um total de 80 filmes. Os atores norte-americanos Forest Whitaker, Ben Affleck, e Sandra Bullock também foram premiados. Robin Williams recebeu um prêmio por sua carreira cinematográfica e o diretor Oliver Stone foi reconhecido por seu papel por trás das câmeras. A revista Variety afirmou que muitos "famosos, tanto premiados como apresentadores, aproveitaram os Hollywood Award para iniciar suas campanhas para o Oscar". O filme de Almodóvar é um dos que querem concorrer ao Oscar do ano que vem. Este ano, 15 atores do filme Bobby, dirigido por Emilio Estévez e centrado no assassinato de Robert F. Kennedy, entre eles Anthony Hopkins, Helen Hunt, Ashton Kutcher, Demi Moore, Sharon Stone e Elijah Wood, assistiram à cerimônia de entrega de prêmios.