Penélope Cruz protagonizará novo filme de Almodóvar, diz site

A atriz Penélope Cruz e o diretor Pedro Almodóvar voltarão a trabalhar juntos em Os Amantes Passageiros, no que será seu quinto filme em comum, informou na segunda-feira o blog especializado Deadline.

A Agência Efe não conseguiu confirmar a informação com os agentes de nenhum dos artistas espanhóis.

Segundo o blog, a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Vicky Cristina Barcelona fará The Counselor, o próximo filme do cineasta britânico Ridley Scott, e planeja rodar em Madri nos próximos meses Os amantes passageiros.

Também participarão dessa produção Paz Vega, Javier Câmara, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Carlos Areces, Raúl Arévalo e José María Yazpik.

O filme será uma comédia em linha com as produções de Almodóvar na década de 1980, embora os detalhes da história ainda sejam desconhecidos.

Já no drama The Counselor, Penélope Cruz estará ao lado de seu marido, Javier Bardem, além das estrelas Michael Fassbender, Cameron Díaz e Brad Pitt.

O projeto conta com roteiro de Cormac McCarthy, autor do romance em que se baseou Onde os Fracos Não Têm Vez, filme com o qual Bardem ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante.