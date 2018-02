Penélope Cruz grava novo filme de Woody Allen em Roma

A atriz madrilenha já iniciou as filmagens com o diretor nova-iorquino após trabalhar com ele em "Vicky Cristina Barcelona", filme com o qual ela ganhou em 2009 o primeiro Oscar conseguido por uma atriz espanhola.

"É só uma comédia, não uma comédia romântica, e sim uma comédia total", disse Allen sobre o novo filme em entrevista à Reuters em junho.

"Bop Decameron" é uma comédia sobre italianos e norte-americanos em Roma em que Penélope Cruz estará acompanhada por Roberto Benigni, Alec Baldwin, Ellen Page e Ornella Muti, e conta com um orçamento de 17 milhões de euros.

Está previsto que a filmagem ocorra até fim de agosto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem Jaime Ortiz)